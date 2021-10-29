Адвокаты жертв MH17 заявили о слежке: подозревают Россию

Адвокатов родственников крушения MH17 запугивают. Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасностью (NCTV) Нидерландов предполагает, что это делается от имени России. Об этом, ссылаясь на местные СМИ, сообщает Левый берег.

Как передают местные СМИ Нидерландов, NCTV предложил внести юристов в свою программу безопасности и ввести меры предосторожности в их домах.

По имеющимся данным, в последние месяцы участились инциденты, в ходе которых адвокатов преследовали, среди прочего, в их частных домах. Очевидно, это связано с правом выступить в суде, которое родственники получили во время судебного слушания по делу MH17 в прошлом месяце.

Несколько юристов рассказали об инцидентах, которые не могли быть обнародованы до заседания NCTV. Например, по крайней мере двух адвокатов сопровождали в дома после судебного заседания по делу MH17. Еще один адвокат сообщил, что видел двух подозрительных мужчин в солнцезащитных очках, ходивших возле его дома.

Всего есть сообщения о четырех инцидентах. По словам Бен де Йонга, исследователя Лейденского университета, специализирующегося на российских службах безопасности и разведки, такой подход отвечает тому, как работает Россия.

Правоохранители заявили, что не ожидают физического насилия в отношении адвокатов. Юристы не комментировали ситуацию в разговоре с журналистами.