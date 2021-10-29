Джошуа вновь прокомментировал фиаско с Усиком

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа вновь высказался о бое с украинцем Александром Усиком, сообщает УНИАН.

В интервью YouTube-каналу iFL TV Джошуа заявил, что впервые по-настоящему проиграл:

"Бой с Усиком стал моим первым настоящим поражением. Не было никаких сторонних причин, это моя личная ответственность".

Он заверил своих фанатов, что не потерял мотивацию:

"Я не потерял мотивацию, несмотря на все эти посты в Instagram, в которых я улыбаюсь и говорю: "Все отлично, ребята, я проиграл, но я вернусь. Я собрал свою команду уже на следующий день после боя, и это был довольно неприятный разговор. У меня небольшая команда, всего пять человек, которые имеют непосредственное отношение к моему лагерю. Это был неприятный момент, не буду врать".

Напомним, что ранее Джошуа также проигрывал Энди Руису - в 2019 году он уступил техническим нокаутом.

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