Создатели "Игры в кальмара" запустили собственную криптовалюту

Корейский сериал "Игра в кальмара", побивший рекорды популярности Netflix обзаведется собственной криптовалютой. Такое заявление сделали его создатели, сообщает CNBC﻿.

Валюта получила название "Кальмар" (SQUID). SQUID торгуется по цене $2,22, увеличившись почти на 2400% за последние 24 часа, а ее рыночная капитализация превышает $174 млн.

Поводом для создания валюты стала сама игра по сюжету сериала. "Кальмар" должен стать внутриигровым средством платежей. Виртуальное соревнование, которое предположительно будет разделено на шесть раундов, начнется в ноябре. Впрочем, создатели игры уверяют, что в отличие от сериала, игры будут безопасными - участникам и их жизням ничто не угрожает.

Геймплей обходится недешево, особенно по нынешним ценам. Если вы хотите принять участие в финальной игре турнира, вам придется заплатить 15 000 или 33 450 долларов США и приобрести NFT. Взносы за участие в каждом из раундов делятся между разработчиками (10%) и пулом вознаграждений (90%).