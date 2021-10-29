Много хлопот: 5 модных растений, которые лучше не заводить

В качестве первых комнатных растений люди зачастую выбирают модные разновидности, о которых они узнали из социальных сетей и блогов. При этом такие представители флоры могут оказаться не самыми простыми в уходе и доставить много хлопот, сообщает Профиль.

Опытные владельцы растений назвали пять популярных видов, которые лучше не заводить, и посоветовали альтернативные варианты.

Каладиум

Очень красивое растение, но сложное в выращивании. Оно имеет очень хрупкие стебли, а нежные листья скручиваются при малейшей ошибке. Этот цветок любит много воды, но переборщить с поливом довольно просто. В качестве замены специалисты предлагают Сингониум ножколистный. Растение также имеет заостренную стреловидную форму листьев. Их окрас может быть серебристым, розовым, белым или кремовым.

Калатея

Еще одно популярное и особо прихотливое растение. Ему нужна высокая влажность и дистиллированная вода, чтобы сохранить свежесть листвы, иначе можно получить только сухой цветок. Вместо Калатеи лучше выбрать Аглаонему. Ее листва такая же разнообразная и красочная. При этом за растением просто ухаживать: оно устойчиво к слабому освещению и не нуждается в высокой влажности.

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Фикус лировидный

Модное, но темпераментное растение. Оно начинает себя плохо чувствовать уже после того, как пропускается один или два полива. В качестве альтернативы предлагается остановиться на Райской птице или Каучуковом дереве. Это эффектные представители флоры, которые менее привередливы и имеют более красивые листья.

Антуриум

Это растение захочется приобрести из-за необычных и ярких листьев. Но нужно несколько раз подумать, прежде чем покупать его и приносить домой. Антуриум требует немалых усилий для процветания: это хорошо дренируемая почва, определенное количество воды и постоянная влажность. Вместо него можно выбрать филодендрон. Он принадлежит к тому же семейству, но более прост в уходе.

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Бостонский папоротник

Этому папоротнику нужны идеальные условия, чтобы выжить. Почва должна быть всегда влажной, но не мокрой, это иногда очень трудно отличить. Заменить растение можно Аспарагусом перистым, который по внешнему виду напоминает папоротник, но таковым не является. Он считается менее требовательным к уходу.