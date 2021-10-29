СБУ предотвратила экологическую катастрофу на Кировоградщине

Сотрудники Служба безопасности Украины предотвратили масштабное загрязнение земель и водных ресурсов на территории Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Представители коммунального предприятия по водоснабжению, скрыто сбрасывали технологические отходы в г. Ингул. Это привело к росту концентрации вредных веществ в прибрежных территориях речной системы региона на общей площади более 2,5 га. По результатам экспертизы зафиксировано превышение показателей содержания нитратов в почве в 13 раз.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины, руководителю структурного подразделения коммунального предприятия уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 239 УК Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других причастных к нему лиц.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились сотрудниками Управления СБУ в Кировоградской области при процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры.