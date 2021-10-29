Договоренности между ОП и Тереховым по выборам в Харькове существуют – НВ

Лидирующий в опросах секретарь Харьковского горсовета, и.о. мэра Игорь Терехов не подтвердил существование договоренности с ОП о назначении на харьковские должности лояльных к Банковой людей в случае его победы, сообщает Новое время.

Однако приближенный к руководству "Слуги народа" источник отметил, что договоренности между ОП и Тереховым все же существуют.

"ОП не мешает и сильно не помогает, он там как-то выиграет, и мы начнем сотрудничать уже после выборов" , — объяснил собеседник издания.

Зато с Михаилом Добкиным, которого на выборах поддержала ОПЗЖ, переговоры не вели, потому что президент "скептически настроен к Добкину лично и к ОПЗЖ в целом".

Еще один источник, приближенный к ОП, рассказал, что в 2019 году Офис президента под руководством Андрея Богдана пытался "нарыть" уголовные производства против Геннадия Кернеса, на тот момент мэра Харькова.

Банковая, мол, хотела провести досрочные местные выборы и искала уголовные производства по главам шести городов. Оказалось, что много таких было в отношении мэра Киева Виталия Кличко, руководителей Одессы Геннадия Труханова и Днепра Бориса Филатова. И даже в отношении мэра Львова Андрея Садового существовали производства. Но на Кернеса ОП не нашел ни одного.

"Он всегда юридически очень качественно все устраивал. Все было продумано, подписано секретарем или еще кем-то. И это пример того, что человек немного умеет управлять большими объектами" , — рассказал собеседник.

Досрочные выборы мэра Харькова были назначены в связи со смертью бывшего градоначальника Геннадия Кернеса. Он заочно победил на выборах мэра прошлой осенью, но умер в декабре 2020 года.

В выборах мэра Харькова 31 октября 2021 года примут участие 10 человек, но пропрезидентская партия "Слуга народа" не выдвигала своего кандидата. Алина Мустафаева, депутат Харьковского горсовета от "Слуги народа", участвует в выборах как самовыдвиженка.