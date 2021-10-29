Арахамия оправдался за свой конфуз в прямом эфире
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оправдался за недавний конфуз, когда перепутал цитату Григория Сковороды с отрывком из криминальной драмы "Поймай меня, если сможешь". Об этом идет речь в комментариях к соответствующему посту телеведущей Натальи Влащенко в Facebook, сообщает УНИАН.
"Арахамия – айтишник. И этим все сказано", – написала Влащенко.
В комментариях глава "слуг" сообщил, что не изучал в школе украинскую литературу, о чем есть подтверждение в его аттестате.
"Тем не менее, надо делать выводы и действовать. Поэтому сегодня был приглашен в рабочую группу по празднованию 300-летия Сковороды в следующем году – в следующий раз не ошибусь", – пообещал Арахамия.
Также у Арахамии в комментариях поинтересовались, какие у него были оценки по другим предметам.
"Пятерки. Золотая медаль в школе и красный диплом в университете", – гордо ответил депутат.