Арахамия оправдался за свой конфуз в прямом эфире

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оправдался за недавний конфуз, когда перепутал цитату Григория Сковороды с отрывком из криминальной драмы "Поймай меня, если сможешь". Об этом идет речь в комментариях к соответствующему посту телеведущей Натальи Влащенко в Facebook, сообщает УНИАН.

"Арахамия – айтишник. И этим все сказано", – написала Влащенко.

В комментариях глава "слуг" сообщил, что не изучал в школе украинскую литературу, о чем есть подтверждение в его аттестате.

"Тем не менее, надо делать выводы и действовать. Поэтому сегодня был приглашен в рабочую группу по празднованию 300-летия Сковороды в следующем году – в следующий раз не ошибусь", – пообещал Арахамия.

Также у Арахамии в комментариях поинтересовались, какие у него были оценки по другим предметам.

"Пятерки. Золотая медаль в школе и красный диплом в университете", – гордо ответил депутат.

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