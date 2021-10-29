В Украине будут патрулировать только вакцинированные полицейские

В Украине за соблюдением карантина будут следить только вакцинированные сотрудники полиции. С 1 ноября все правоохранители выйдут на службу со специальными значками, сообщает 24 Канал.

Об этом в эфире телепрограммы заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В тот период умерло 20 полицейских, еще сотни – находились в реанимации. Теперь ситуация уже лучше.

"Сегодня болеет 2200 полицейских, но в реанимации людей практически нет. И, слава Богу, ни одной смерти. Мы не подвергаем опасности граждан и будем требовать у граждан, преступивших закон, отвечать перед законом" ,– заверил Клименко.

Он добавил, что 4 тысячи полицейских имеют на планшетах считыватели GR-кодов и могут устанавливать фейковые сертификаты.

Клименко призвал украинцев вакцинироваться, а о фактах продажи подделок сообщать по номерам 0 800 505 170 или 102.