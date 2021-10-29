Талибы попросили РФ прислать вакцину от коронавируса

Временное правительство движения "Талибан" попросило обеспечить поставки российских или других вакцин от COVID-19 в Афганистан, сообщает Лента.Ру.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Каландар Ибад.

"Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так и из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие [в борьбе с пандемией, - ред.]" , — заявил представитель талибов.

Он добавил, что Афганистан оценит любую помощь в борьбе с пандемией.

Представители Всемирной организации здравоохранения еще в августе говорили об острой нехватке медикаментов в стране. Также из-за повысившейся внутренней миграции и беспорядков вырос риск новых вспышек COVID-19. Кроме того, Афганистан оказался на грани финансового коллапса.