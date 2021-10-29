НБУ рассчитал потери экономики от жесткого локдауна

Базовый сценарий макропрогноза Национального банка Украины предусматривает карантин "красных зон" отдельно по регионам. Однако возможен и более неблагоприятный сценарий, свидетельствуют данные "Инфляционного отчета" Национального банка Украины (октябрь 2021 года), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Вероятное усиление карантинных мер в связи с распространением новых вариантов коронавируса и более длительным сроком пандемии является одним из основных рисков прогноза" , - говорится в документе.

По оценкам НБУ, введение на один месяц жесткого локдауна по всей территории страны для погашения всплеска заболеваемости приведет к дополнительным 0,3 п.п. потерям ВВП в этом году.

"В случае жесткого локдауна также возрастет потребность в дополнительных бюджетных расходах. В то же время негативное влияние будет больше сказываться на предложении, чем на спросе, что может обусловить усиление проинфляционного давления" , - говорится в отчете.

Напомним, в октябре НБУ ухудшил прогноз восстановления экономики после кризиса. НБУ прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,1%. В июле НБУ прогнозировал рост экономики на уровне на 3,8%.