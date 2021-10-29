Цена Ethereum обновила максимум

В пятницу, 29 октября, котировки второй по капитализации криптовалюты обновили исторический максимум, превысив отметку $4400, сообщает ForkLog.

За последние сутки актив подорожал на 8,2%, согласно CoinGecko. На момент написания ETH торгуется на уровне $4325. Рыночная капитализация — $512,6 млрд.

27 октября разработчик Ethereum 2.0 Престон Ванлун сообщил об успешном обновлении сети Beacon Chain под названием Altair. В конце сентября его коллега Дэнни Райан заявил, что «обновление обеспечит поддержку основным консенсусом легких клиентов, уточнит учет стимулов в сети, исправит некоторые проблемы с вознаграждениями валидаторам и откорректирует уровень штрафов согласно EIP-2982».

21 октября цена Ethereum в моменте достигла отметки $4375, предыдущий рекорд монета установила в мае — тогда котировки добрались до $4350.