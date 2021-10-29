Apple получила рекордную выручку

Выручка Apple в четвертом квартале 2021 года взлетела на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных 83,3 миллиарда долларов. Об этом сказано в отчете компании, сообщает Лента.Ру.

Чистая прибыль увеличилась до 20,5 миллиарда долларов. Выручка Apple от продаж iPhone выросла почти в 1,5 раза (до 38,8 миллиарда долларов), а от продаж планшетов iPad — на 21 процент (до 8,25 миллиарда долларов). Также корпорация заработала много денег на продажах компьютеров Mac — 9,17 миллиарда долларов.

По итогам финансового года, который закончился 25 сентября, общая выручка Apple составила 365,8 миллиарда долларов (плюс 33,2 процента). Чистая прибыль выросла на 63,7 процента (до 94,6 миллиарда долларов). При этом показатели оказались хуже прогнозов. Глава компании Apple Тим Кук объяснил это серьезными ограничениями поставок на рынок. По его оценке, Apple недополучила шесть миллиардов долларов из-за дефицита микросхем.