В МИД приветствовали расширение Швейцарией санкций против России

В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали расширение Швейцарией санкционного списка в связи с аннексией Крыма, сообщает Радио Свобода.

Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил благодарность федеральному советнику, вице-президенту и главе Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассису во время переговоров в Киеве, сообщили накануне в ведомстве.

Первая заместитель главы МИД Эмине Джаппарова также поздравила решение властей Швейцарии.

"Приветствуем решение Швейцарии по введению дополнительных персональных санкций против восьми представителей российской оккупационной администрации, причастных к преследованиям крымских татар и другим грубым нарушениям норм международного гуманитарного права во временно оккупированном Крыму" , - написала она в Твиттере.

Джаппарова добавила, что данное решение является шагом в реализации договоренностей в рамках саммита "Крымской платформы".

О расширении связанных с российской оккупацией Крыма санкций власти Швейцарии объявили ранее. В расширенный список добавили восемь человек, в том числе – начальник управления ФСБ России в оккупированных Крыму и Севастополе Леонид Михайлюк.