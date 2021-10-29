Очень часто мы совершаем определенные действия, которые со временем полностью убивают наш интерес к работе или сфере деятельности в целом, но этого можно избежать, если изменить собственные привычки, сообщает WomanEL.

​​3 способа, при помощи которых вы убиваете свой интерес к работе.

Слишком много работы

Самая распространенная причина по которой мы в итоге теряем интерес это передозировка работой, когда вы постоянно задерживаетесь и пытаетесь выполнить все задачи за один день. Такой режим ведет только к стрессу и хронической усталости, что и уничтожает весь интерес к проектам.

Внутренний конфликт

Еще одна частая проблема это внутренний конфликт, например, если ваши ценности не совпадают с концепцией и принципами компании, в которой вы работаете. Например, вы знаете, что клиенту лучше предложить один продукт, но начальство настаивает на другом, менее качественном, так как его нужно продать быстрее. В результате вы будете чувствовать вину и можете возненавидеть всю отрасль.

“Туннель”

Туннельный взгляд на работу также приводит к выгоранию и потере интереса и заключается в том, что вы не видите происходящее в других сферах, а смотрите только на то, чем занимаетесь в данный момент.