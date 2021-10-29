Новинский покупает Харьковоблэнерго: АМКУ принял новое решение

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял новое решение, которым разрешил компании Smart Holding Ltd Вадима Новинского приобрести акции АО "Харьковоблэнерго". Комитет пришел к выводу, что заявленная концентрация не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках, сообщает UBR.

Первое разрешение на концентрацию в пользу Smart Holding АМКУ предоставил в январе 2021-го. Но 22 июля комитет отменил свое же решение из-за получения недостоверной информации от "Харьковоблэнерго".

"Новое заявление на концентрацию от компанииSmart Holding Ltd комитетом рассматривалось в режиме недружественного приобретения, поскольку АО "Харьковоблэнерго" не предоставило компанииSmart Holding информацию, необходимую для рассмотрения заявления о предварительном получении разрешения на концентрацию", – сказано в сообщении АМКУ.

Необходимые данные были истребованы распоряжением госуполномоченного.

Добавим, что государству в лице Фонда госимущества принадлежит 65% акций в "Харьковоблэнерго", 29,79% – владеет Smart Holding.