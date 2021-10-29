Педиатр назвала признаки "Дельта"-штамма у детей

Симптомы "Дельта"-штамма COVID-19 у детей очень похожи на симптомы других ОРВИ, поддающихся лечению традиционными способами. Об этом рассказала врач-педиатр, основательница центра "Педиатрия с любовью" Лидия Бабич, сообщает Апостроф.

По ее словам, под подозрение инфицирования коронавирусной болезнью дети подпадают даже в том случае, когда медики видят тяжелое состояние ребенка и нормальные анализы.

"Когда мы видим респираторные симптомы: насморк, кашель, высокую температуру в течение нескольких дней, которая хорошо поддается сбиванию, но видно, что ребенку просто плохо. При этом, мы должны убедиться, что у ребенка нет действительно бактериальной инфекции, подтвердить это анализами крови", – говорит педиатр.

Она подчеркнула: главное – нужно сделать экспресс-тест на антиген либо ПЦР-тест, потому что наличие заболевания ковидом обязывает медиков соблюдать противоэпидемические меры.

"Ребенок может перенести болезнь легко, но заразить других людей, которые могут относиться к группе риска и тяжело переносить болезнь или даже умереть", – отметила врач.

Она добавила, что на приеме бывает немало детей, у которых подтверждается коронавирус. Потому может сказать, что дети тоже попадают в группу риска и нельзя говорить, что коронавирусом дети не болеют или болеют легко.

Отвечая на вопрос, как в сезон распространения коронавируса уберечь ребенка, Лидия Бабич заметила, что нужно привить взрослых, особенно это касается старшего поколения.