Экспорт меда из Украины уменьшился вдвое: причины

С начала сезона (июль-сентябрь 2021 г.) экспорт меда из Украины уменьшился в два раза в натуральном выражении и на 18% — в денежном, сообщает AgroPortal.

Об этом рассказала национальный консультант FAO/ООН Анна Бурка во время Национального медового форума «Золотая Пасека 5.0», который состоялся в рамках выставки «Продуктивное пчеловодство».

«Причиной уменьшения экспорта является тот факт, что второй год подряд из-за неблагоприятных погодных условий в Украине пчеловоды собирают невысокие урожаи. Также, на фоне роста спроса со стороны стран-импортеров, производители ждут более высоких цен и потому сдерживают продажу меда. Это все влияет на объемы экспорта», — пояснила Анна Бурка.

Среди основных вызовов, ожидающих пчеловодов в текущем сезоне, эксперт назвала неопределенную ситуацию с беспошлинными квотами в ЕС.

«Также все в ожидании результатов антидемпингового расследования в США по импорту меда из Аргентины, Бразилии, Индии, Украины и Вьетнама по цене, которую американские ассоциации производителей меда считают ниже справедливой. Как возможное последствие — рынок США будет закрыт для Украины», — отмечает Анна Бурка.

Она отметила, что еще одним важным фактором, который окажет влияние на рынок, является усиление конкуренции на основных рынках сбыта и борьба за имидж стабильного поставщика меда.

Относительно возможностей для украинского пчеловодства Анна Бурка отметила открытие новых рынков, ведь в этом году для украинского меда был открыт рынок Катара.