ВОЗ назвала сумму расходов на COVID-вакцинацию населения мира

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что для обеспечения населения мира вакцинами и лекарствами против COVID-19 к сентябрю 2022 года требуются 23,4 миллиарда долларов, сообщает Радио Свобода.

«Если бы 6,8 миллиарда доз вакцины, введенные до сих пор во всем мире, были распределены справедливо, мы достигли бы нашей цели в 40 процентов к настоящему времени в каждой стране» , – заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

Африканское бюро ВОЗ заявило, что только 10 процентов из 54 стран африканского региона достигнут 40-процентного целевого показателя к концу года, если не будут приняты дополнительные меры.

Группа из ста бывших глав стран и министров правительств призвала нынешних лидеров «Группы двадцати» использовать саммит в Риме, который должен состояться в эти выходные, чтобы договориться о том, как передать излишки вакцины странам с низким уровнем дохода.

В письме к премьер-министру Италии Марио Драги они отмечают, что к концу месяца Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада накопят 240 миллионов неиспользованных вакцин, которые могли бы быть немедленно доставлены в нуждающиеся в них страны.

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