Олимпиада-2022: аналитики дали прогноз для Украины

Олимпиада-2022: аналитики дали прогноз для Украины
Фото: Piхabay

Статистическая компания Gracenote сделала медальный прогноз на Олимпийские игры-2022 в Пекине, сообщает УНИАН.

Согласно прогнозу, сборная Украины на зимних Играх не сможет завоевать ни одной медали.

По мнению аналитиков, медали смогут взять 27 стран, и Украины нет в их числе.

Первое место в медальном зачете прогнозируют сборной Норвегии.

gracenote.com
gracenote.com

Напомним, что на предыдущей зимней Олимпиаде Украина завоевала одну медаль - золото выиграл фристайлист Александр Абраменко.

Олимпиада-2022: что нужно знать

  • Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
  • Талисманом Олимпиады-2022 будет панда Бин Дуньдунь.
  • Медали будут разыграны в 109 дисциплинах. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

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