Олимпиада-2022: аналитики дали прогноз для Украины

Статистическая компания Gracenote сделала медальный прогноз на Олимпийские игры-2022 в Пекине, сообщает УНИАН.

Согласно прогнозу, сборная Украины на зимних Играх не сможет завоевать ни одной медали.

По мнению аналитиков, медали смогут взять 27 стран, и Украины нет в их числе.

Первое место в медальном зачете прогнозируют сборной Норвегии.

gracenote.com

Напомним, что на предыдущей зимней Олимпиаде Украина завоевала одну медаль - золото выиграл фристайлист Александр Абраменко.

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