В Днепре стартует массовая COVID-вакцинация детей

В Днепропетровской области ожидается старт массовой вакцинации от COVID-19 детей от 12 лет с выездом специальных медицинских бригад в учебные заведения, сообщает Страна UA.

Об этом говорится в письме Департамента образования и науки к руководителям техникумов и колледжей.

В документе Департамент ссылается на приказ Минздрава от 13 октября 2021 года №2234 о введение в действие решений оперативного штаба МОЗ Украины по реагированию на ситуацию, связанную с распространением инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации.

"Облгосадминистрацией начата работа по вакцинации детей возрастом от 12 лет, в частности, соискателей образования, которые учатся в учреждениях образования Днепропетровской области. Особенное внимание в вопросах вакцинации требуют соискатели образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся на полном государственном обеспечении" , - говорится в письме.

Также сообщается, что сейчас разрабатывают график выезда мобильных бригад в учреждения образования для вакцинации учащихся.