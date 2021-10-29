Rolls-Royce представил эксклюзивный Black Badge Ghost

Британская компания Rolls-Royce подготовила для любителей мощных эксклюзивных моделей седан Ghost в исполнении Black Badge. Автомобиль получил форсированный до 600 сил двигатель, сообщает Обозреватель.

Появление в активе компании версии Black Badge состоялось пять лет назад. С тех пор "черные призраки" стали неотъемлемой части продуктового портфолио бренда. Стоит отметить, что новинка вызвала большой интерес у ценителей эксклюзивных автомобилей марки – на версию Black Badge приходится более четверти всех заказов.

На версию Black Badge приходится более четверти всех заказов. Источник: Rolls-Royce

Интересно, что, начиная с новинки, версии Black Badge получили более высокий статус, о чем свидетельстве новое написание. Теперь оно пишется перед названием модели, а не после. Кроме того, версия открывает новую страничку в философии персонализации – покупатели смогут заказать гораздо более широкий ассортимент опций, вариантов отделки и цветовой палитры. Таким образом клиентам больше не придется обращаться к сторонним тюнинговым ателье, чтобы создать машину своей мечты. Как это реализовано, можно увидеть на иллюстрациях Rolls-Royce Black Badge Ghost.

Передняя часть салона версии Black Badge. Источник: Rolls-Royce

Представленный вариант получил отделку салона с яркими голубыми вставками, которые контрастируют с черным основным цветом интерьера и декоративными панелями из тонированного дерева.

Между задними креслами предусмотрели отделение для бокалов и шампанского. Источник: Rolls-Royce

По словам создателей, автомобиль окрашен в "самый черный цвет, который используется в современном автопроме" – на один экземпляр уходит 45 кг краски, которая наносится вручную несколькими слоями.

На один экземпляр уходит 45 кг краски, которая наносится вручную несколькими слоями. Источник: Rolls-Royce

Еще одна интересная особенность версии Black Badge — 21-дюймовые составные диски. Ступица и спицы сделаны из легкого сплава, а обод изготовлен из 44 слоев карбонового волокна.

Ступица и спицы изготовлены из легкого сплава, а обод – из 44 слоев карбонового волокна. Источник: Rolls-Royce

Под капотом новинки расположился форсированный битурбированный V12 объемом 6,75 л. Его мощность увеличили с 571 до 600 л.с., а крутящий момент вырос с 850 до 900 Нм. Также автомобиль получил новую выхлопную систему. Впервые в истории бренда Black Badge Ghost получил специальный спортивный режим работы силового агрегата, который активируется кнопкой Low. При его использовании автоматическая трансмиссия вдвое быстрее переключает передачи, а также позже переходит на повышенный ряд.

Для более "драйверского" характера изменены настройки педалей акселератора и тормоза, а также ходовой части. Разгон до первой "сотни" занимает 4,7 с (-0,1 с), а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Разгон до первой "сотни" занимает 4,7 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Источник: Rolls-Royce

Rolls-Royce Black Badge Ghost уже доступны для заказа у официальных дилеров. В Великобритании цена стартует с отметки 325 тысяч фунтов стерлингов.