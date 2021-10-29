Rolls-Royce представил эксклюзивный Black Badge Ghost

Rolls-Royce представил эксклюзивный Black Badge Ghost
Фото: Rolls-Royce

Британская компания Rolls-Royce подготовила для любителей мощных эксклюзивных моделей седан Ghost в исполнении Black Badge. Автомобиль получил форсированный до 600 сил двигатель, сообщает Обозреватель.

Появление в активе компании версии Black Badge состоялось пять лет назад. С тех пор "черные призраки" стали неотъемлемой части продуктового портфолио бренда. Стоит отметить, что новинка вызвала большой интерес у ценителей эксклюзивных автомобилей марки – на версию Black Badge приходится более четверти всех заказов.

На версию Black Badge приходится более четверти всех заказов
На версию Black Badge приходится более четверти всех заказов. Источник: Rolls-Royce

Интересно, что, начиная с новинки, версии Black Badge получили более высокий статус, о чем свидетельстве новое написание. Теперь оно пишется перед названием модели, а не после. Кроме того, версия открывает новую страничку в философии персонализации – покупатели смогут заказать гораздо более широкий ассортимент опций, вариантов отделки и цветовой палитры. Таким образом клиентам больше не придется обращаться к сторонним тюнинговым ателье, чтобы создать машину своей мечты. Как это реализовано, можно увидеть на иллюстрациях Rolls-Royce Black Badge Ghost.

Передняя часть салона версии Black Badge
Передняя часть салона версии Black Badge. Источник: Rolls-Royce

Представленный вариант получил отделку салона с яркими голубыми вставками, которые контрастируют с черным основным цветом интерьера и декоративными панелями из тонированного дерева.

Между задними креслами предусмотрели отделение для бокалов и шампанского
Между задними креслами предусмотрели отделение для бокалов и шампанского. Источник: Rolls-Royce

По словам создателей, автомобиль окрашен в "самый черный цвет, который используется в современном автопроме" – на один экземпляр уходит 45 кг краски, которая наносится вручную несколькими слоями.

На один экземпляр уходит 45 кг краски, которая наносится вручную несколькими слоями
На один экземпляр уходит 45 кг краски, которая наносится вручную несколькими слоями. Источник: Rolls-Royce

Еще одна интересная особенность версии Black Badge — 21-дюймовые составные диски. Ступица и спицы сделаны из легкого сплава, а обод изготовлен из 44 слоев карбонового волокна.

Ступица и спицы изготовлены из легкого сплава, а обод – из 44 слоев карбонового волокна
Ступица и спицы изготовлены из легкого сплава, а обод – из 44 слоев карбонового волокна. Источник: Rolls-Royce

Под капотом новинки расположился форсированный битурбированный V12 объемом 6,75 л. Его мощность увеличили с 571 до 600 л.с., а крутящий момент вырос с 850 до 900 Нм. Также автомобиль получил новую выхлопную систему. Впервые в истории бренда Black Badge Ghost получил специальный спортивный режим работы силового агрегата, который активируется кнопкой Low. При его использовании автоматическая трансмиссия вдвое быстрее переключает передачи, а также позже переходит на повышенный ряд.

Для более "драйверского" характера изменены настройки педалей акселератора и тормоза, а также ходовой части. Разгон до первой "сотни" занимает 4,7 с (-0,1 с), а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Разгон до первой "сотни" занимает 4,7 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч
Разгон до первой "сотни" занимает 4,7 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Источник: Rolls-Royce

Rolls-Royce Black Badge Ghost уже доступны для заказа у официальных дилеров. В Великобритании цена стартует с отметки 325 тысяч фунтов стерлингов.

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