Во Львове от COVID-19 выздоровела пенсионерка со 100% поражением легких

Во Львове от коронавируса поправилась 91-летняя София Голдак. У женщины было стопроцентное поражение лёгких. 10 дней она пролежала под кислородной маской в больнице, потом еще месяц провела дома с кислородным концентратором, сообщает ТСН.

"Бабушке просто в один вечер стало очень плохо. Ее стало трясти, температура прямо на глазах начинает подниматься до 39" , - рассказала внучка Софии.

Первые дни лечилась дома, дальше ее забрали в больницу. Рядом с бабушкой все время была внучка.

София была полностью вакцинирована. Но, вспоминает, когда шла на прививку, серьезных надежд на вакцину у нее не было.

Заведующая одного из инфекционных отделений Наталья Ралец говорит — вакцинированные, в том числе и пожилые люди, болеют крайне редко. Да и течение болезни имеют совсем другое.

Кроме вакцинации, есть еще целый ряд факторов, которые могут влиять на легкое выздоровление — как быстро после появления симптомов обратились к врачам, имели ли какие-либо сопутствующие заболевания.

София уже неделю как дышит сама. Вчера начала понемногу ходить без помощи.