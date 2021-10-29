НБУ оценил эффект от рекордного урожая на экономику

В 2021 году в Украине ожидается очередной рекорд урожая зерновых и зернобобовых культур - 81 млн тонн. Это третий рекорд за последние четыре года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Значительный урожай играет заметную роль в восстановлении экономики Украины после коронакризиса. Также он положительно повлияет и на ряд смежных видов деятельности, а также будет обеспечивать стабильные поступления экспортной выручки", - говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (октябрь 2021 года).

По оценкам НБУ, увеличение урожая зерновых на 10% дает дополнительный рост с/х на 3,4 п.п. и прямое влияние в рост реального ВВП - на 0,3 п.п. Соответственно, только рекордный урожай зерновых в этом году обеспечит 0,8 п. п. в рост реального ВВП в 2021 году.

Как отмечается в отчете, рост продуктивности с/х закрепил за Украиной роль важного игрока на мировом рынке. За период с 2005 года по 2020 год объемы экспорта продовольственных товаров (вместе продукция с/х и пищевой промышленности) в номинальном выражении выросли более чем в пять раз, а их доля в экспорте товаров возросла с 13% до 49%.

Несмотря на более низкий урожай с/х культур по результатам 2020/2021 маркетингового года (МГ) страна заняла первое место в мире по экспорту семян подсолнечника, 4-е место - кукурузы и ячменя, 6-е место по экспорту пшеницы и т.д. напомнили в НБУ.

"В 2021 году погода оказалась благоприятнее для Украины по сравнению с другими странами региона. На фоне неурожаев в других странах и, соответственно, сохранения высоких цен, это обеспечит высокие экспортные поступления в конце текущего и в течение следующего годов. Именно агропромышленный комплекс в последние месяцы играет ключевую роль в формировании благоприятных условий на валютном рынке" , - говорится в отчете.

Напомним, в 2021 году Украина установила рекорд по сбору ранних зерновых. На площади 10,2 млн га было намолочено 44,8 млн тонн зерна.