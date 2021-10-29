Кузин рассказал, когда будет пик заболеваемости COVID-19

В Украине ожидается критическая ситуация по коронавирусу в ближайшие три недели. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью изданию "Гордон"﻿.

Спад заболеваемости будет только в январе, говорит он.

"Ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем – март-апрель 2022 года", – сказал Кузин.

Главный санврач также заметил, что используемый властями механизм адаптивного карантина доказывает свою эффективность.