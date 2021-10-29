Первую нитку "Северного потока-2" наполнили газом

Первую нитку газопровода "Северный поток-2" наполнили газом и подготовили к запуску, заявил Альфред Штерн, глава австрийской компании OMV, которая является одним из партнеров проекта, сообщает Деловая столица.

"Первая нитка была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску" , — сказал он.

Штерн добавил, что вторая линия будет заполнена до конца 2021 года.

По словам предпринимателя, "Северный поток-2" позволит разнообразить маршруты поставок газа в Европу и сбалансировать спрос и предложение.