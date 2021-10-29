Грызут все подряд: 7 проблемных пород собак

Некоторых собак нельзя оставить одних дома даже на несколько часов, так как жилая площадь с их помощью превратится в зону крушения. Временами деструктивное поведение является чертой характера определенных пород. Они могут грызть все подряд – от одежды до мебели, сообщает Профиль.

Это происходит по нескольким причинам: из-за молодого возраста, скуки, нехватки физических упражнений, плохого воспитания. Если нет сил и возможности справляться с такими выходками, при выборе питомца лучше избегать пород из этого списка.

Боксер

Если собака не будет много тренироваться, она начнет использовать оставшуюся энергию для менее позитивных занятий – разрывать ботинки хозяина, например. Большое количество жевательных игрушек может помочь защитить вещи и мебель от разрушения.

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Чихуахуа

Даже такое крошечное животное может устроить настоящий погром в квартире, если ему станет скучно. Маленькие острые зубы с легкостью разрезают одежду, ковры, предметы интерьера и все, что попадется под лапу.

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Бигль

В одиночестве эта собака не только грызет предметы, но также имеет привычку выть и копать. Регулярные упражнения – ключ к успеху в воспитании этой активной породы.

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Далматинец

Питомец рожден для того, чтобы получать удовольствие от физических упражнений. Если эта собака пропустит долгую прогулку, она расстроится и займется разрушением имущества. Деструктивное поведение также проявляется, когда далматинец чувствует себя одиноко.

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Бордер-колли

Это самая умная порода собак в мире, и она нуждается в том, чтобы быть постоянно занятой, как физически, так и умственно. Если питомцу нечего делать, он изобретает собственные игры и упражнения, которые превратят дом в зону бедствия.

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Такса

Иногда трудно понять, почему этот питомец превращает все вокруг в хаос. Даже при большой физической активности он может решить, что ему на самом деле просто хочется пожевать обувь хозяина.

Ротвейлер

Чаще всего это собака является послушной. Однако она может начать грызть вещи для того, чтобы исследовать свое пространство. Ситуацию могут усугубить беспокойство, стресс и скука. С питомцем рекомендуется ежедневно играть.