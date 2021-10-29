НБУ представил прогноз по росту цен

В сентябре-октябре этого года инфляция в Украине достигла своего пика 10-11%. В дальнейшем инфляционный тренд развернется, инфляция снизится до 9,6% в конце 2021 года, а по итогам следующего достигнет цели НБУ 5% и в дальнейшем будет находиться около этого уровня, говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (октябрь 2021 года), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в документе, устойчивый потребительский спрос, рост производственных затрат и высокие мировые цены на сырьевые товары оставались основными факторами ускорения роста Индекса потребительских цен. В то же время снижению инфляции будут способствовать эффекты переноса на цены нынешнего укрепления гривны и высокий урожай.

Цены на продукты

Подорожание сырых продуктов питания стремительно ускорилось в III квартале 2021 года. Основными факторами этого оставались стагнация в животноводстве, в том числе из-за дорогих кормов, отражение более низких прошлогодних урожаев, а также давление со стороны подорожания продуктов питания на мировом рынке. Последнее проявляется не только из-за более дорогого импорта, но и экспорта, поскольку Украина является малой открытой экономикой. В результате быстрее дорожала животноводческая продукция (мясо, молоко, яйца), сохранялись на высоком уровне цены на сахар, говорится в отчете НБУ.

Усиление давления со стороны производственных затрат (удорожание сырья, более высокие затраты предприятий на оплату труда и энергию) также сказалось на росте цен на большинство обработанных продуктов питания. Рост цен в этой группе товаров сдерживался дальнейшей коррекцией цен на подсолнечное масло, что, впрочем, еще не отразилось в ценах на продукты его переработки.

"В дальнейшем прогнозируется ослабление давления на продовольственные цены прежде всего за счет коррекции мировых цен, высшего урожая и их влияния на стоимость кормов. В результате, в 2022-2023 годах инфляция сырых продовольственных товаров замедлится до 3-4%" , - говорится в документе.

Базовая инфляция

Как отмечается в отчете, темпы роста базового ИПЦ в сентябре почти не изменились относительно июня (соответственно 7,4% г/г и 7,3% г/г), что свидетельствует о стабилизации фундаментального инфляционного давления. Кроме снижения цен на подсолнечное масло в мире, рост базового ИПЦ сдерживался укреплением обменного курса гривны. Это компенсировало влияние устойчивого потребительского спроса и роста производственных затрат, которое проявилось прежде всего в ценах на услуги. Так, ускорился рост стоимости финансовых, транспортных, рекреационных и бытовых услуг. Повышение оплаты труда существенно повлияло на подорожание образования и медицины. Дополнительным фактором подорожания медицинских услуг было ухудшение эпидемической ситуации в конце квартала.

Укрепление гривны сдерживало подорожание большинства непродовольственных товаров. Дешевела фармацевтическая продукция, а падение цен на одежду и обувь даже несколько углубилось по сравнению с предыдущим кварталом. Также в годовом измерении снизились цены на автомобили. Медленнее дорожали обработанные продукты питания с высокой импортной составляющей (чай, кофе, специи и морепродукты). Продолжалось падение цен на туристические услуги благодаря укреплению гривны и достаточному предложению. В то же время устойчивый потребительский спрос и сокращение предложения (в частности, дефицит чипов) ускоряли подорожание электроники.

Фундаментальное давление постепенно будет ослабевать уже к концу 2021 года базовая инфляция снизится до 7,1%, а в 2022-2023 годах - до 3-4%. Этому будут способствовать ослабление давления на цены обработанных продуктов питания, постепенное замедление роста расходов на оплату труда и энергоресурсы, а также эффекты от ужесточения монетарной политики и укрепления гривны в течение 2021 года. Благодаря последнему, темпы роста цен на импортные товары в ближайшее время будут оставаться низкими, несмотря на ускорение мировой инфляции. Постепенно будут снижаться темпы роста заработных плат в экономике, что ослабит давление на цены как со стороны предложения (из-за производственных затрат), так и со стороны потребительского спроса.

Цены на табачную продукцию, алкоголь и топливо

Рост административно регулируемых цен несколько замедлился с 18,0% г/г в июне до 17,1% г/г в сентябре. Это связано прежде всего с замедлением подорожания газа для бытовых потребителей. Введение для них в мае 2021 года годовых контрактов с фиксацией тарифов нивелировало эффект стремительного подорожания газа в Европе. Также повлияло на динамику административно регулируемых цен сохранение неизменными тарифов на электроэнергию для населения в августе 2021 года. Дешевела табачная продукция, вероятно из-за роста теневого предложения, отмечается в отчете.

В то же время ускорялся рост отдельных компонент административно регулируемых цен. Так, алкогольная продукция дорожала. Также выросли цены на транспортные услуги из-за повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в нескольких городах.

"Административная инфляция будет оставаться самой высокой среди составляющих ИПЦ, несмотря на фиксацию тарифов на газ и электроэнергию для населения до мая 2022 года. Так, в следующих годах ожидается рост цен на табачные изделия из-за повышения акцизов" , - говорится в документе.

Прогноз НБУ

По оценкам НБУ, пик роста потребительских цен приходится на сентябрь-октябрь этого года. В дальнейшем инфляционный тренд развернется.

Снижению инфляции будут способствовать эффекты переноса на цены нынешнего укрепления гривны и высокий урожай. Рост потребительских цен также будет сдерживаться действием предыдущих шагов НБУ по ужесточению монетарной политики - оптимизацией ее операционного дизайна, полного сворачивания антикризисных монетарных мер и повышение учетной ставки.

"В дальнейшем сохранение взвешенной монетарной политики позволит удержать под контролем инфляционные ожидания, значительно ослабить фундаментальное инфляционное давление и привести инфляцию к цели 5% в конце 2022 года. В дальнейшем инфляция будет находиться около целевого уровня. Этому будет способствовать также и более сдержанная, чем в предыдущих периодах, фискальная политика и замедления роста заработных плат" , - говорится в обзоре.

По прогнозу НБУ, более стремительному снижению инфляции помешают более длительное сохранение цен на энергоносители на высоких уровнях. Впрочем прямой эффект на потребительские цены будет ограничен благодаря действию годовых контрактов с фиксированной ценой на газ и неизменным тарифам на электроэнергию, отопление и горячую воду для населения. Рост стоимости газа, что скажется также на других энергоресурсах, в том числе электроэнергии для небытовых потребителей, повышать себестоимость многих товаров (в частности, масла, сахара, молочных продуктов) и услуг, особенно в отопительный период. Кроме того, будут расти и логистические затраты из-за подорожания топлива. Эти расходы бизнес частично будет компенсировать повышением цен.