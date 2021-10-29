Как изменились мировые цены на бензин за последние 20 лет

Средняя мировая цена на бензин за последние 20 лет удвоилась, сообщает 24 Канал.

В 2001 году средняя мировая цена бензина составляла около $0,60 за литр, а заправка среднего семейного седана стоила около $30. Сегодня это $1,20 – за $30 вы купите только половину бака.

Высокие цены на топливо являются частью глобального энергетического кризиса, который привел к большим сбоям в Китае, Соединенных Штатах, Великобритании и Европе. Цены на бензин и дизельное топливо выросли также во многих странах, включая Индию и Южную Африку.

На сентябрь 2021 года самый дорогой бензин в мире в Гонконге – 2,56 доллара за литр, за ним идут Нидерланды – 2,18 доллара и Центральноафриканская Республика – 2,14 доллара. Такая высокая стоимость горючего в значительной степени обусловлена ​​высокими налогами.

В Украине средняя стоимость бензина марки А95 составляет 1,21 доллар за литр.

В страны с самым дешевым бензином входят преимущественно богатые нефтью страны, в том числе Венесуэла за 0,02 доллара, Иран — 0,06 доллара и Сирия — 0,23 доллара.

Дорогая нефть

Помимо налогов на цену бензина оказывает существенное влияние стоимость нефти. А она сильно выросла в цене за последние 20 лет.

В 2001 году нефть Brent стоила около 25 долларов за баррель. Один баррель эквивалентен примерно 159 литрам. На своем пике в 2008 году Brent стоила около 140 долларов за баррель, а затем упала до 45 долларов после мирового финансового кризиса, уничтожившего спрос на энергоносители.

В апреле 2020 года цена на нефть снова упала до рекордно низкого уровня, поскольку паника вокруг COVID охватила земной шар, что повлекло за собой общенациональные карантины и очень слабый спрос.

К сентябрю 2021 года растущий спрос в сочетании с дефицитом предложения повысил цены на нефть почти до трехлетнего максимума на уровне примерно 80 долларов за баррель. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что нефть Brent достигнет 90 долларов за баррель до конца года.

В каких странах больше нефти?

Венесуэла, Саудовская Аравия и Иран имеют половину из 1,55 триллиона баррелей в мире доказанных запасов нефти. Наибольшие запасы среди стран, не входящих в ОПЕК, включают Россию (80 000 млн баррелей) и США (52 637 млн ​​баррелей).

По данным Международного энергетического агентства, в 2019 году мир потреблял 99,7 миллионов баррелей нефти в сутки. Соединенные Штаты потребляют примерно одну пятую (20,48 мб/сут) мирового ежедневного потребления нефти, за ними следуют Китай (13,07 мб/сут) и Индия (4,84 мб/сут).

По словам генерального секретаря ОПЕК Мохаммада Баркиндо, нефть сохранит свою позицию номер один в мировом энергетическом балансе, обеспечивая 28 процентов мировых потребностей энергии до 2045 года.