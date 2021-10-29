В России вынесли приговоры по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

В России восемь человек приговорены к длительным срокам заключения по делу о пожаре в ТРЦ в Кемерово, что в Сибири, в 2018 году. Тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей, сообщает Радио Свобода.

Всех подсудимых признали виновными в нарушении правил пожарной безопасности и халатности, повлекшей гибель людей.

К 14 годам заключения приговорили Юлию Богданову, экс-директора компании, владевшей торговым центром «Зимняя вишня».

Экс-руководителя ТРЦ Надежду Судденко приговорили к 13,5 годам заключения, бывшего технического директора центра Георгия Соболева – к 11 годам. Бывший охранник ТРЦ Сергей Антюшин приговорен к 8 годам лишения свободы.

Игорь Полозиненко, руководитель компании, которая установила пожарную сигнализацию в торговом центре, и его помощник Александр Никитин был приговорен к 6 с половиной и 5 с половиной годам лишения свободы соответственно.

Андрей Бурсин и Сергей Генин, руководившие тушением пожара, приговорены к шести и пяти годам лишения свободы соответственно.

Судья сказал, что он примет во внимание время, уже проведенное в предварительном заключении до 8 ноября, когда будут объявлены окончательные сроки пребывания осужденных за решеткой.

Богданова, Суддёнок и Соболев признали себя виновными частично, другие не признали своей вины.

В общей сложности 16 человек, в том числе руководителей регионального МЧС и официальных лиц, одобривших деятельность ТРЦ, обвинили в преступлениях, которые, по мнению следствия, привели к трагедии или усилили ее.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 из-за замыкания в электросети. Огонь распространился четырехэтажным зданием быстро из-за легковоспламеняющихся стройматериалов. Система пожаротушения была неисправна, а эвакуационные выходы заблокированы. В результате 60 человек, в том числе 37 детей, не смогли выбраться из торгового центра и погибли. Еще 147 человек получили травмы.

Потерпевшие подали гражданские иски почти на 3 миллиарда рублей.

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