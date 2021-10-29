Что будет с ценами на газ и электроэнергию: прогноз НБУ

Рост административной инфляции постепенно будет замедляться благодаря энергетической составляющей. В частности ожидается, что рыночные цены на газ после всплеска в конце текущего года скорректируются летом 2022 года, говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (октябрь 2021 года), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Поэтому в следующем отопительном сезоне тарифы на газ для населения повысятся несущественно, даже с учетом их приведения к импортному паритету, а в 2023 году - не изменятся" , - говорится в отчете.

В НБУ отмечают, это также будет способствовать замедлению роста тарифов на централизованное отопление и горячую воду. За счет высокой базы сравнения этот фактор обусловит замедление инфляции ниже цели в середине 2023 года.

"Тарифы на электроэнергию будут расти высокими темпами (20-25% в год) из-за необходимости приведения к экономически обоснованному уровню и устранения дисбалансов в энергосекторе" , - отмечается в прогнозе.

По данным НБУ, подорожание топлива в III квартале 2021 года замедлилось (до 31,2% г/г в сентябре) из-за временной коррекции книзу мировых цен на нефть в конце лета и влияния государственного регулирования цен на бензин А-92 и А-95 и дизельное топливо.

"В 2021 году топливо подорожает более чем на 26%. Помимо прямого влияния на общий ИПЦ, это является существенным фактором давления на другие цены из-за увеличения транспортных расходов. В 2022 году ожидается коррекция мировых цен на нефть, а вместе с ней - и замедление темпов роста топливной составляющей инфляции ниже 5% в условиях умеренной волатильности обменного курса. Поэтому в среднесрочной перспективе цены на топливо будут иметь определенный дезинфляционный эффект" , - говорится в отчете.

Напомним, цены на газ для населения останутся неизменными до мая 2022 года благодаря введению годовых контрактов.