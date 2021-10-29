ВСУ могут получить новые британские ракеты – Минобороны

Новая ракета Brimstone Sea Spear, разрабатываемая британской компанией MBDA UK, может быть поставлена ​​в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины. Об этом, ссылаясь на Департамент военно-технической политики Министерства обороны Украины, сообщает Укринформ.

"Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем, в том числе, может быть поставлена ​​в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", – сказали в департаменте.