Зеленский попросил украинцев "включить мозг" и вакцинироваться
Президент Владимир Зеленский напомнил украинцам о важности вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает Деловая столица.
Об этом президент заявил, выступая на Конгрессе региональных властей в Одессе.
"Кому-то кажется, что он самый умный. Чаще всего тем, кто не болел коронавирусом или у кого нет потерь в семье из-за этой трагедии. Очень прошу, чтобы мы все выключили соцсети именно по этому вопросу и включили мозг. Надо вакцинироваться. Сегодня это единственное решение. Хочу, чтобы мы не боялись страшилок в сетях, а боялись коронавируса", – заявил Зеленский.