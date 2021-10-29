Amazon показал прибыль в 3 квартале

Amazon отчитался о финансовых результатах за 3 квартал – онлайн-ритейлер впервые получил больше выручки от услуг, чем от розничных продаж, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что продажи Amazon в 3 квартале составляли 54,9 млрд долл., а выручка от веб-сервисов, рекламы, услуг для сторонних продавцов и подписки на сервис потокового видео Prime – 55,9 млрд долл.

При этом отчет компании за 3 квартал оказался хуже ожиданий аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv.

Акции Amazon упали на более чем 4% на торгах в четверг.

Прибыль, разделенная на акцию, составила 6,12 долл. (ожидания - 8,92 долл.).

Выручка достигла 110,81 млрд долл. (консенсус-прогноз - 111,6 млрд долл.).

Генеральный директор Amazon Энди Джасси заявил, что компания в 4 квартале может понести "несколько миллиардов долларов" дополнительных расходов в своем потребительском бизнесе из-за нехватки рабочей силы, более высоких затрат на сотрудников, ограничения глобальной цепочки поставок и увеличения расходов на перевозку и доставку.

CNBC также пишет, что операционная прибыль AWS (подразделение облачных сервисов) составила 4,88 млрд долл., тогда как операционная прибыль всей компании всего 880 млн долл.