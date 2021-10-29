Amazon показал прибыль в 3 квартале
Amazon отчитался о финансовых результатах за 3 квартал – онлайн-ритейлер впервые получил больше выручки от услуг, чем от розничных продаж, сообщает Экономическая правда.
Отмечается, что продажи Amazon в 3 квартале составляли 54,9 млрд долл., а выручка от веб-сервисов, рекламы, услуг для сторонних продавцов и подписки на сервис потокового видео Prime – 55,9 млрд долл.
При этом отчет компании за 3 квартал оказался хуже ожиданий аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv.
Акции Amazon упали на более чем 4% на торгах в четверг.
Прибыль, разделенная на акцию, составила 6,12 долл. (ожидания - 8,92 долл.).
Выручка достигла 110,81 млрд долл. (консенсус-прогноз - 111,6 млрд долл.).
Генеральный директор Amazon Энди Джасси заявил, что компания в 4 квартале может понести "несколько миллиардов долларов" дополнительных расходов в своем потребительском бизнесе из-за нехватки рабочей силы, более высоких затрат на сотрудников, ограничения глобальной цепочки поставок и увеличения расходов на перевозку и доставку.
CNBC также пишет, что операционная прибыль AWS (подразделение облачных сервисов) составила 4,88 млрд долл., тогда как операционная прибыль всей компании всего 880 млн долл.
"Без значительной прибыли от AWS Amazon зафиксировал бы убыток за квартал", - пишет издание.