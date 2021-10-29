Джамала поделилась трогательными семейными фото

И хотя супруг артистки не часто появляется на публике вместе со своей звездной женой, камер Бекир не избегает, сообщает Сегодня.

Серию фото с любимым мужчиной Джа, которая недавно сама отпраздновала 38-летие, разместила в посте-поздравлении, где коротко обратилась к мужчине: "Будь всегда. Люблю".

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Напомним, что Джамала и Бекир Сулейманов воспитывают двоих сыновей – Эмира-Рахмана и Селима-Гирая.