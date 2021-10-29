Саакашвили имеет право покончить с собой – премьер Грузии

У каждого человека есть право на самоубийство. Такое мнение высказал глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя голодовку бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом, ссылаясь на СМИ Грузии, сообщает Вести.

"В законе написано, что у человека есть право на самоубийство. Если человек решит убить себя, то он может убить себя, однако, конечно же, государство ответственность за это не возьмет", — сказал Гарибашвили.

Кроме того, чиновник категорически исключил передачу Саакашвили Украине или его досрочное освобождение.