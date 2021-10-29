Только вручную: какие вещи опасно класть в стиральную машину

Использование стиральной машины может не только испортить некоторые виды вещей, но и привести к пожару. Стало известно, какие предметы гардероба лучше подвергать ручной стирке, сообщает Профиль.

Вещи с шерстью животных

Подобному тому, как волосы забивают слив в раковине или ванне, шерсть животных способна засорить фильтры водяных насосов в стиральной машине. Это, в свою очередь, чревато тем, что в определенный момент техника выйдет из строя или станет причиной потопа.

Купальники

В баке стиральной машины купальники подвергаются достаточно грубому механическому воздействию, которое способно повредить лямки и косточки в бюстгальтерах. Более того, тонкая высокотехнологичная ткань купальников начинает намного быстрее изнашиваться, растягиваться и терять цвет.

Пиджаки по фигуре

Чтобы пиджак сидел по фигуре, в него вшиваются жесткие уплотняющие элементы – подплечники или вставки, которые подчеркивают талию. При стирке в машине эти вкладыши мнутся, а также меняют положение. В результате вещь может быстро потерять былую форму.

Одежда и обувь из натуральной кожи

После стирки в машинке на этом материале остаются заломы и разводы. Также в кожаной обуви, как правило, присутствуют детали, которые скреплены клеем. Он может разрушиться под воздействием большого количества влаги и высокой температуры.

Головные уборы с козырьком

Козырек, например, на кепках кажется крепким лишь на первый взгляд. В действительности он способен легко деформироваться или сломаться при механической стирке.

Испачканное легковоспламеняющимися жидкостями

Пятна, оставленные мазутом, керосином, бензином, моторным маслом или растворителем – признак того, что одежду в стиральную машину класть нельзя. Дело в том, что речь идет об агрессивных веществах – они способны повредить фильтры и остальные элементы техники. Также, если пятна большого размера, они могут воспламениться при стирке – это, в свою очередь, способно привести к пожару.