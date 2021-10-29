Закарпатье оказалось на грани экологического бедствия из-за демонтажа нефтепровода

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении руководства ООО «Прикарпатзападтранс», специализирующегося на транспортировке нефтепродуктов, на масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья. Экологии региона нанесен ущерб более чем на 34 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветви нефтепровода «Самара – Западное направление». В частности, демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода без разрешительной документации.

"С целью получения сверхприбылей, дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу" , - сообщили в СБУ.

Правоохранители установили, что в результате несанкционированного демонтажа трубопровода, остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. м² земель. Часть из них – вблизи местного водозабора.

В настоящее время бывшему главному инженеру компании «Прикарпатзападтранс» уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.