Вирус полиомиелита обнаружен еще в одной области Украины

В Закарпатской области обнаружили вирус, который вызывает полиомиелит. Об этом сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин по итогам эпидрасследования после того, как у ребенка в Ровенской области обнаружили полиомиелит, сообщает Новое время.

«Было проведено эпидемиологическое расследование этого случая, определен круг контактных лиц, взяты на исследование пробы воды и почвы. Отдельная группа работала и в Закарпатской области. Там также подтвердили наличие полиовируса» , — рассказал он.

Кузин добавил, что выявленные на Закарпатье образцы находятся в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки.

Он подчеркнул, что от результатов эпирасследования зависит, какие меры предпримет государство.

В Ровенской области на данный момент специалисты Госпродпотребслужбы проверяют, допускают ли невакцинированных детей к посещению школ.

В объединенной территориальной общине, где проживает ребенок с выявленным полиомиелитом, из 243 детей вакцинировалось только 86, у 109 были временные противопоказания. Родители еще 48 детей отказались от прививок.

6 октября в Ровенской области зафиксировали и официально подтвердили случай полиомиелита.

Ребенка госпитализировали с симптомами пареза нижних конечностей 3 сентября и назначили лечение, однако оно было неэффективным. Тогда медики заподозрили полиомиелит — результаты анализов это подтвердили.

Родители не делали ребенку прививки из религиозных соображений.

Эпидрасследование начали проводить и на Закарпатье, так как заболевший ребенок посещал и этот регион.

Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание. Полиовирус передается от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего — через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет, поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Симптомы полиомиелита в большинстве случаев болезни сначала протекают незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые носят разный характер, зависящий от формы вируса. Инкубационный период болезни составляет 2—35 суток, чаще 7—14 дней.

Классифицируют такие виды болезни: с поражением центральной нервной системы (ЦНР) и без ее поражения.