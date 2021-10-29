Зеленский заявил, что в Украине нет нехватки кислорода

Президент Владимир Зеленский уверяет, что украинские больницы снабжены кислородом, сообщает Деловая столица.

Такое заявление президент сделал во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе.

"Вопрос кислорода. Насколько мне известно, кислорода нашего хватает, сегодня больницы обеспечены, но также мы читаем и слушаем, в некоторых средствах массовой информации говорят, что кислорода в Украине нет" , — сказал глава государства.

Напомним, сегодня Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область, где 27 октября экстренно эвакуировали пациентов с COVID-19 из областного центра социально значимых болезней из-за нехватки кислорода.

По словам главврача облцентра Светланы Есипенко, перебои с кислородом в корпусе на Михновского начались еще шесть недель назад, из-за чего периодически приходилось переключать систему на кислородные баллоны.