Шарий с женой приехали в Россию

Скандальный блогер и журналист Анатолий Шарий, который находится в розыске, вместе с супругой приехал в Россию и первым делом показали фото с Красной площади в Москве, сообщает Сегодня.

Соответствующие снимки они опубликовали в Facebook.

Так, Шарий засветился неподалеку от резиденции Путина – Кремля.

Блогер в хорошем настроении. Фото: facebook.com/anatolijsharij

А его жена Ольга сделала фото на фоне Храма Василия Блаженного на Красной площади.

Ольга Шарий развлекается в Москве. Фото: facebook.com/bondarenkoolyaa

А Шария ищут в Украине