Шарий с женой приехали в Россию

Скандальный блогер и журналист Анатолий Шарий, который находится в розыске, вместе с супругой приехал в Россию и первым делом показали фото с Красной площади в Москве, сообщает Сегодня.

Соответствующие снимки они опубликовали в Facebook.

Так, Шарий засветился неподалеку от резиденции Путина – Кремля.

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Блогер в хорошем настроении. Фото: facebook.com/anatolijsharij

А его жена Ольга сделала фото на фоне Храма Василия Блаженного на Красной площади.

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Ольга Шарий развлекается в Москве. Фото: facebook.com/bondarenkoolyaa

А Шария ищут в Украине

  • В феврале этого года Шарию сообщили о подозрении в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. В конце февраля он был объявлен в розыск.
  • В мае украинские СМИ сообщили о том, что Литва лишила Анатолия Шария статуса политического беженца.
  • А в начале сентября даже появились сообщения в соцсетях, мол, разыскиваемого Шария видели в Киеве.
  • В августе СНБО ввел санкции против Шария и его информресурса.

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