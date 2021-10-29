4 вида масла, которые должны храниться не в шкафу, а в холодильнике

Слишком часто мы храним в кладовой продукты, которых там быть не должно. В частности, есть один тип растительного масла, который испортится от такого хранения: может не только измениться вкус вашей еды. Вы можете подвергнуться риску заболеваний пищевого происхождения, сообщает WomanEL.

Какое масло никогда не следует хранить в кладовой и шкафу?

«Экзотические» масла ни в коем случае нельзя хранить в кладовой

Когда масла окисляются, они начинают прогоркать. По мере разложения они могут издавать неприятный запах или привкус, а в случае употребления могут вызвать болезнь.

Однако не все масла подвержены одинаковому риску прогоркания – некоторые портятся быстрее, чем другие.

Кунжутное, оливковое, рапсовое и арахисовое масла являются основными «кандидатами» на быстрое прогоркание. И все они должны храниться в холодильнике или морозильной камере.

Употребление прогорклых масел может вызвать серьезное заболевание

Прогорклость не только влияет на вкус еды, но и может иметь серьезные последствия для здоровья. Они теряют свои витамины, но они также могут вырабатывать потенциально токсичные соединения. По мнению экспертов, эти соединения могут повысить риск неврологических расстройств, сердечных заболеваний и рака.

Вот как определить проблему

Перед употреблением понюхайте масла, чтобы проверить их на прогорклость. Тест на запах охватывает практически все. Если ваши продукты или масла являются горькими, металлическими, мыльными или пахнут каким-то другим образом, скорее всего, они испортились.