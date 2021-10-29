Intel Core i9-12900K установил несколько рекордов в бенчмарках

Вскоре после официального анонса новых процессоров Intel Core 12-го поколения штатный оверклокер портала Tom’s Hardware Аллен «Splave» Голиберзах (Allen Golibersuch) отчитался об экспериментах по экстремальному разгону флагманской модели Core i9-12900K, а также рассказал об установке сразу нескольких мировых рекордов, сообщает 3Dnews.

Рекордную частоту в 6,8 ГГц на высокопроизводительных P-ядрах (Golden Cove) ему удалось достичь за счёт жидкого азота. Энергоэффективные E-ядра (Gracemont) были разогнаны до частоты в 5,3 ГГц. Напомним, что стандартные максимальные частоты Intel Core i9-12900K составляют 3,9 ГГц для E-ядер и 5,2 ГГц для P-ядер. Таким образом прибавка к частоте P- и E-ядер в результате разгона составила 31 и 36 % соответственно.

Источник изображений: Tom's Hardware

Для тестового стенда Splave использовал материнскую плату ASRock Z690 Aqua OC Edition, ОЗУ Klevv DDR5-4800, разогнанную до режима DDR5-6200 CL34 и блок питания EVGA SuperNOVA 1600 Вт. Для охлаждения применялась чаша для жидкого азота Reaktor 2.0 от немецкого энтузиаста der8auer.

Splave протестировал разогнанный Core i9-12900K в Geekbench 4 и Geekbench 5, попутно установив сразу несколько мировых рекордов в этом бенчмарке. Однако в тесте XTU 2.0 для стабильности работы процессора пришлось снизить частоту его P-ядер до значения 6,7 ГГц. В однопоточном тесте Geekbench 4 флагманский процессор Intel набрал 11 669 очков, в многопоточном — 93 323 балла. В тесте XTU 2.0 Core i9-12900K набрал 12 765 баллов. Прошлый флагман Intel Core i9-11900K (Rocket Lake) и текущий флагман AMD Ryzen 9 5950X (Zen 3) были предыдущими рекордсменами Geekbench 5. Новый Core i9-12900K оказался мощнее своего разогнанного предшественника на 19 %, а модели конкурента — на 27 %.

Предзаказы на новые процессоры Alder Lake начали принимать со вчерашнего дня. Официальные продажи чипов начнутся не ранее 4 ноября. Рекомендованная стоимость Core i9-12900K составляет $589, что на $40 дороже Core i9-11900K. В то же время новый флагманский процессор Intel на $210 дешевле 16-ядерного AMD Ryzen 9 5950X.