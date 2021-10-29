Одесским школьникам продлят каникулы

В Одессе школы продлят каникулы до 7 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе. Такие рекомендации были опубликованы на сайте городского совета Одессы, сообщает Вести.

"В связи со стремительным ростом заболеваний на коронавирусную болезнь COVID-19, для сохранения здоровья детей и работников школы, в школах коммунальной собственности территориальной громады города Одессы рекомендовано продлить каникулы до 7 ноября 2021 года", – говорится в сообщении горсовета.