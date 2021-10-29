Цены на газ в Европе резко упали

Цены на газ в Европе опустились до 838 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает Лента.Ру.

Стоимость фьючерсов на газ на декабрь резко упала на десять процентов по сравнению с уровнем четверга, 28 октября. Минимум за день составил 833 доллара за тысячу кубометров. На момент написания новости газ торгуется по цене 838,34 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа начала снижаться вечером в среду, 27 октября, после того как президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» начать плановые работы по поставкам в Европу после закачки газа в российские хранилища. Глава компании Алексей Миллер заявил, что они будут заполнены к 8 ноября. Цены на газ упали более чем на четыре процента.

29 октября глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил, что первая нитка газопровода «Северный поток-2» готова к запуску. По его словам, труба полностью наполнена газом, а вторую нитку планируют заполнить до конца года. В настоящее время идет процесс сертификации «Северного потока-2». Министерство экономики Германии уже заключило, что российский трубопровод не угрожает безопасности энергоснабжения Европы. Теперь свои решения должны вынести сначала Федеральное сетевое агентство (регулирующий орган ФРГ), а затем Еврокомиссия.