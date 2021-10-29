Лунный календарь рыболова на ноябрь 2021

В Лунном календаре рыбалки на ноябрь 2021 года указаны благоприятные и неблагоприятных дни. С помощью него можно спланировать когда лучше пойти на рыбалку в этом месяца, а когда не стоит высовываться – ибо рыба не будет клевать, сообщает ProRybu.

В ноябре температура опускается ниже нуля. Теплолюбивая рыба уходит в спячку. Продолжается клев налима и голавля. Ловят их с помощью донки на лягушек. На течении можно выудить щуку, плотву, окуня и подуста. Начинается поклевка чехони на червя. С появлением льда активизируется хищная рыба: окунь, щука и судак. Хороший уровень клева у ерша и густеры. Снасти выбирайте зимние. Помните о соблюдении техники безопасности при ловле на первом льду.

Благоприятные и неблагоприятные дни для рыбалки в октябре:

Отличный клев: 7, 12-14, 24-26.

Хороший клев: 8-11, 15, 23, 27.



Слабый клев: 1, 6, 12, 16, 21, 22, 28-29.

Плохой клев: 2-5, 17-20, 30.