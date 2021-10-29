Украина может пропустить Олимпиаду-2022: в чем причина

Махинации, проводимые Антидопинговым агентством Украины, грозят оставить нашу страну и ее спортсменов за бортом крупных соревнований, сообщает Сегодня.

По мнению бывшего замминистра спорта Украины и экс-президента национальной легкоатлетической федерации Игоря Гоцула, санкции за громкий допинговый скандал с нашей страной могут затронуть уже ближайшую Олимпиаду – Зимние Игры-2022, стартующие 4 февраля в Пекине.

"Кодекс WADA предусматривает ограничения, которые состоят в следующем".

"Во-первых, на территории страны не могут проводиться международные соревнования, чемпионаты и турниры".

"Во-вторых, спортсмены таких стран не могут принимать участие в международных соревнованиях за пределами страны".

"В-третьих, результаты спортсменов на внутренней арене могут не признаваться на международной арене" , – приводит слова Игоря Гоцула Meta-ratings.

"Когда ждать решения о наказании от WADA? Я не исключаю, что это произойдет очень быстро. В этой связи действительно станет вопрос об участии украинских спортсменов в Зимней Олимпиаде" , – отметил Гоцул.

Игорь Гоцул / Фото: Facebook

Напомним, что в результате спецоперации WADA были вскрыты нарушения со стороны украинского Национального антидопингового центра (НАЦД). Как оказалось, там заранее предупреждали спортсменов о тестировании на допинг, что идет в разрез с кодексом WADA.

В отставку уже ушли директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.

Но, не исключено, отставки руководства НАДЦ не спасут от дисквалификации украинских спортсменов.