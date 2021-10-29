Украина призывает увеличить присутствие НАТО в Черноморском регионе

Украина выступает за расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для Atlantic Council, сообщает Новое время.

«Увеличение присутствия НАТО в районе Черного моря значительно снизит напряженность и стабилизирует регион, а не наоборот. Украина давно имеет дело с россиянами и очень хорошо понимает их рассуждения. Российское руководство усиливается только тогда, когда чувствует слабость. С российской точки зрения нет ничего более привлекательного, чем нерешительность их противников» , — отметил Кулеба.

По его мнению, Россия уважает силу и не пойдет на риск эскалации, если уверена в решительности другой стороны.

«Именно поэтому Украина призывает к расширению присутствия НАТО в Черноморском регионе и расширению сотрудничества между НАТО и союзниками, не входящими в НАТО» , — добавил министр.

Он также подчеркнул, что чем раньше союзники дадут Кремлю четкий сигнал о решительности и единстве, тем лучше.