Некоторые регионы нарушают меморандум о неповышении тарифов – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что некоторые руководители в регионах "на свое усмотрение" интерпретируют меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения, что в некоторой степени провоцирует повышение тарифов, сообщает Интерфакс-Украина.

"На прошлом заседании состоялось очень важное событие: подписан меморандум, который определил механизмы и алгоритм подготовки и прохождения текущего отопительного сезона. И хотел бы еще раз подчеркнуть… газа в Украине достаточно, чтобы пройти этот отопительный сезон", – сказал он на заседании Конгресса местных и региональных властей в пятницу в Одессе.

Также Ермак подчеркнул, что, на сегодняшний день, провоцирует повышение тарифов.

"В то же время, я хотел бы сказать, что некоторые руководители, к сожалению, на свое усмотрение продолжают объяснять решение Конгресса и действуют вопреки подписанному меморандуму… Мы считаем это действием против украинского народа", – сказал глава Офиса президента.

По его словам, власть сделала и делает все, чтобы тарифы не повышались, поэтому спекуляций на эту тему не должно быть.