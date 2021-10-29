ЕС оставил Украину в "зеленом списке" для путешествий

ЕС оставил Украину в "зеленом списке" для путешествий

Европейский союз обновил "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина еще на две недели остается в списке "зеленых" стран, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

В "зеленый" список на этой недели включили Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу. Таким образом, список увеличился до 20 стран.

На сегодня он выглядит следующим образом:

  • Аргентина
  • Австралия
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чили
  • Колумбия
  • Иордания
  • Кувейт
  • Намибия
  • Новая Зеландия
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Украина
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Уругвай
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.

Очередной пересмотр "зеленого" списка будет через две недели.

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