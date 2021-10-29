ЕС оставил Украину в "зеленом списке" для путешествий

Европейский союз обновил "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина еще на две недели остается в списке "зеленых" стран, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

В "зеленый" список на этой недели включили Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу. Таким образом, список увеличился до 20 стран.

На сегодня он выглядит следующим образом:

Аргентина

Австралия

Бахрейн

Канада

Чили

Колумбия

Иордания

Кувейт

Намибия

Новая Зеландия

Перу

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Сингапур

Южная Корея

Украина

Объединенные Арабские Эмираты

Уругвай

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Очередной пересмотр "зеленого" списка будет через две недели.