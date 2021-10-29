COVID-вакцинация: штрафы за отсутствие сертификата

В Украине почти каждый день фиксируют новые антирекорды заболеваемости коронавирусом. Почти все госпитализированные с коронавирусом не были вакцинированы. На этом фоне власти вынуждены «кнутом и пряником» стимулировать граждан сделать прививку, сообщает Слово и дело.

Кто должен обязательно вакцинироваться от COVID-19 и что грозит за отсутствие COVID-сертификата в «красной» зоне – читайте в материале.

Обязательная COVID-вакцинация﻿

Министерство здравоохранения определило, что обязательно вакцинироваться от коронавируса должны работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных госадминистраций и их структурных подразделений;

учреждений образования и научных учреждений (независимо от типа собственности).

Отметим, что медицинские работники в этот список не вошли.

Тех, кто не вакцинировался, будут отстранять от работы уже с 8 ноября без сохранения зарплаты. На работу они смогут вернуться после проведения вакцинации. Исключение будет для тех сотрудников, у которых есть противопоказания к проведению прививок: они должны при себе иметь соответствующее медицинское заключение.

Приказ об отстранении от работы выдает руководитель. Если он этого не сделает, грозит штраф в размере 2-10 тысяч необлагаемых минимумов доходов (34-170 тысяч гривен).

Межобластные перевозки﻿

В Украине также введены новые правила межобластных перевозок: теперь для проезда нужно иметь или сертификат о вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест. За отсутствие этих документов пассажиру в автотранспорте грозит штраф в размере 17-34 тысяч гривен (1-2 необлагаемых минимумов). Отметим, что это не касается поездок в легковых автомобилях, где находятся не более 5 человек.

За пребывание в авиационном или железнодорожном транспорте за пассажира без сертификата или теста штраф платит уже перевозчик – от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

Ограничения в "красной" зоне карантина﻿

В «красной» зоне карантина по новым правила будут послабления для вакцинированных граждан – они смогут посещать массовые мероприятия и общественные места. Но при этом у сотрудников (организаторов) и посетителей должны быть сертификаты вакцинации. Проверить их могут только правоохранители или представители Госпродпотребслужбы.

В случае отсутствия документа, посетители будут оштрафованы на 17-34 тысяч гривен, должностные лица (организаторы, собственники) – на сумму от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.

Подделка документов о вакцинации и их использование влечет за собой штраф в размере 17-34 тысяч гривен для граждан и 34-170 тысяч для должностных лиц.